«Любовь или пиар?»: друг рассказал об отношения Пугачевой с Галкиным

16.04.2020 | 23:12

Алла Пугачева сегодня состоит в пятом браке. Последний он или нет – бог ведает. Ее друг, с которым Примадонна знакома уже сорок лет, рассказал о подноготной отношений артистки.

Легендарный фотохудожник и главный редактор журнала "Арт КД" Игорь Гранковский знаком с Аллой Пугачевой более сорока лет. Было время, когда они много времени проводили вместе – встречали Новый год, снимались в "огоньках", навещали в больнице маму звезды Зинаиду Архиповну. Знал Игорь Николаевич и мужей Примадонны.

"Когда я впервые оказался у нее в гостях на улице Горького, со своим вторым мужем – кинорежиссером Александром Стефановичем – она еще не развелась официально, но его в доме уже не было", – рассказал Гранковский.

Следующим супругом известной исполнительницы был продюсер и концертный директор Евгений Болдин. "Я думаю, с ним у Пугачевой была настоящая любовь, от которой есть реальные результаты, – считает Гранковский. – Я имею ввиду огромный всплеск популярности. Ведь именно в период с 1985 по 1993, когда длился тот брак, появились самые значимые песни в ее репертуаре, а популярность Аллы в стране зашкаливала, она стала Народной артисткой РСФСР".

Что же касается брака с Филиппом Киркоровым, то, по воспоминаниям Гранковсого, решение заключить его было довольно спонтанным.

"10 марта 1994 года Филипп Киркоров выступал в питерском БКЗ "Октябрьский" с программой "Я не Рафаэль". После первого же концерта директор зала Эмма Лавринович подкинула ему идею, что хорошо, мол, было бы тебе жениться на Алле Пугачевой. Тогдашний мэр города Анатолий Собчак идею поддержал. Филипп тоже ею загорелся, и уже 15 марта они расписались во дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной, а вечером Киркоров снова пел на сцене", – сообщил друг артистки.

С 23 декабря 2011 году Алла Пугачева замужем за Максимом Галкиным. Когда юморист только появился на свет, старшей дочери певицы Кристине Орбакайте было уже пять лет. Именно из-за серьезной – 27 лет! – разницы в возрасте до сих пор муссируются слухи, что брак Пугачевой и Галкина – всего лишь пиар.

"Нет, Алла, действительно, снова любит и любима, – считает Гранковский. – У них очень теплые, искренние, нежные отношения. И лучшее подтверждение их любви – их прекрасные дети Лиза и Гарри. Алла целиком в них растворилась, сегодня ее интересуют только они – учит их музыке, языкам, хорошим манерам".