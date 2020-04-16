Полезное

Федосеева-Шукшина о личной жизни: «Не понимаю, за что я была так наказана»

Печать

Лидия Федосеева-Шукшина стала очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В новом выпуске артистка пояснила, почему не хочет видеться со старшей дочерью, и рассказала, как осталась без квартиры.

Лидия Федосеева-Шукшина дала такое большое интервью, что его разбили на две передачи. Во второй части шоу "Секрет на миллион" прославленная артистка подробно поговорила с ведущей Лерой Кудрявцевой о своей старшей дочери Анастасии.

Настя появилась на свет в первом браке актрисы. Тогда Лидия Федосеева была замужем за Вячеславом Ворониным. Несмотря на наличие ребенка, пара оформила развод. Так получилось, что воспитывал Анастасию отец. Он увез ребенка к родственникам в далекую деревню, что для артистки стало настоящим потрясением.

Борясь за право опеки на протяжении долгих лет, артистка мало виделась с дочерью. Сейчас они почти не общаются. С недавних пор Анастасия стала появляться на телевидении. Она снимается в ток-шоу, посвященных ее именитой родне, однако отзывается о матери нелестно. Не секрет, что она судилась с Федосеевой-Шукшиной за имущество. По ее словам, мать настолько увлеклась отношениями с Василием Шукшиным, что у нее не было времени ни на что другое.

Актрису удивляют претензии Анастасии. "Я вообще не понимаю, за что я была так наказана", – призналась она. Федосеева-Шукшина заявила, что любит дочь. "Как можно не любить своих детей?" – задала риторический вопрос звезда.

Однако артистка призналась, что ее "не тянет" встречаться с Анастасией и "опять все выяснять". "Я в чем-то буду виновата..." – еле сдерживая слезы, сказала Федосеева-Шукшина. Тогда Лера Кудрявцева сообщила, что Анастасия хочет с ней поговорить и помириться. "Она здесь?" – дрогнувшим голосом спросила актриса.

Зашла речь и о имуществе Федосеевой-Шукшиной. Оказалось, что она все раздала родным, а себе ничего не оставила. "Я вообще осталась опять без квартиры", – с трудом призналась 81-летняя артистка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте