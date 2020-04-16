Екатерина Андреева предупредила о мошенниках, которые используют ее образ

16.04.2020 | 17:39

Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева возмущена алчностью людей, которые обманным путем вымогают деньги у доверчивых россиян. Мошенники хотят заполучить средства путем монтажа новостных программ.

Махинаторы внушают пользователям Сети, что в России каждый может получить до 300 тысяч рублей. Для этого нужно ввести реквизиты своей банковской карты на специальном сайте. Якобы сумма поступит на счет из официального компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств. Однако такой организации не существует.

Андреева опубликовала смонтированный видеоролик в своем инстаграм-аккаунте, подписав "Осторожно! Мошенники!!!". Далее телеведущая отметила, что у вымогателей нет ни стыда, ни совести. Также она попросила россиян обратить внимание на то, что ни один банк не просит ввести код из трех цифр, который располагается на обратной стороне карты.

"На подобные предложения сразу орите как резанные -пшел вон,козлодой-я не дура(дурак!)У меня ффффсе! (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.), – написала Екатерина.

Пользователи Сети поблагодарили Андрееву за заботу о наивных людях. Некоторые рассказали, что уже сталкивались с подобными мошенниками. Однако полицейские не смогли им помочь.