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Чулпан Хаматову обвинили в осквернении истории

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Чулпан Хаматова удивилась, узнав о негативной реакции на сериал "Зулейха открывает глаза". В теленовелле артистка исполнила главную роль.

"Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма", - призналась Чулпан Хаматова. Артистка ожидала негатива от радикально настроенных татар, но не обвинений в "осквернении истории".

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" подчеркнула, что раскулачивание для нее – это убийство, трагедия множества людей. Она изумилась, узнав, что кто-то думает иначе.

Чулпан Хаматова категорически против "лакировки нашей истории". По словам знаменитости, без знаний о событиях прошлого невозможно развиваться.

Актриса опасалась, что лента недостаточно точно отражает ужасы раскулачивания. "Боялась, что она будет чересчур лайтовой, что ли… И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода", – рассудила Чулпан в "Инстаграм" фонда "Подари жизнь". Хаматова отметила, что уже снималась в картинах о сталинских временах, однако с подобной реакцией зрителей никогда не сталкивалась.

Также знаменитость пояснила, почему ее героиня молчит в первой серии. Чулпан поведала, что к своему стыду не говорит по-татарски, однако понимает речь. Хаматова напомнила, что росла в СССР, поэтому в ее доме говорили на русском. Артистка уверена, что попытки говорить по-татарски или воссоздать акцент в кадре выглядели бы неправдоподобно. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

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Источник — dni.ru
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