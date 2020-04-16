Полезное

Американские СМИ рассказали о лабораторном происхождении коронавируса в Ухане

Печать

На фоне распространения коронавируса по всей планете разгорается международный скандал. Американские СМИ распространили информацию, что вирус появился не случайно, а возник в одной из лабораторий китайского города Ухань.

По словам авторитетных источников, на которые ссылается Fox News, вирус возник не как биологического оружие, а в результате попытки китайских специалистов обойти США в гонке по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

Источники ссылаются на показания свидетелей и документы, которые власти КНР тщательно скрывают. По мнению американских СМИ, помогает им в этом и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - прим. редакции).

Накануне Дональд Трамп заявил, что Америка прекращает финансирование ВОЗ, выразив мнение, что организация скрывала часть данных из Китая, поэтому никто не представлял истинных масштабов пандемии.

"Из того, что нам известно, вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов", - заявил Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению американцев, один из сотрудников лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем инфицировал ряд людей из ближайшего окружения. Они отметают версию КНР о женщине - "нулевом пациенте", которая работала на рынке морепродуктов в Ухане и могла заразиться вирусом от креветок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — Фото - pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Что и требовалось доказать

Гость||

Этот Фокс ещё сообщил, что на рынке в этой Ухани не продавались летучие мыши. Поэтому фраерство бледнолицых, по их мнению, привело к этой трагедии, так как вирус не удержали в стенах лаборатории. Человек-сотрудник заразился сам, а потом уже заразил остальных.

Есть все основания полагать, что им предъявят иски в международных судах. Речь о триллионах долларов.

Гость||

Гость писал(a):

Есть все основания полагать, что им предъявят иски в международных судах. Речь о триллионах долларов.
Где доказательства? США не при делах? Кто громче всех кричит держи вора?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте