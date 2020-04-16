Американские СМИ рассказали о лабораторном происхождении коронавируса в Ухане

16.04.2020 | 11:39

На фоне распространения коронавируса по всей планете разгорается международный скандал. Американские СМИ распространили информацию, что вирус появился не случайно, а возник в одной из лабораторий китайского города Ухань.

По словам авторитетных источников, на которые ссылается Fox News, вирус возник не как биологического оружие, а в результате попытки китайских специалистов обойти США в гонке по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

Источники ссылаются на показания свидетелей и документы, которые власти КНР тщательно скрывают. По мнению американских СМИ, помогает им в этом и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - прим. редакции).

Накануне Дональд Трамп заявил, что Америка прекращает финансирование ВОЗ, выразив мнение, что организация скрывала часть данных из Китая, поэтому никто не представлял истинных масштабов пандемии.

"Из того, что нам известно, вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов", - заявил Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению американцев, один из сотрудников лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем инфицировал ряд людей из ближайшего окружения. Они отметают версию КНР о женщине - "нулевом пациенте", которая работала на рынке морепродуктов в Ухане и могла заразиться вирусом от креветок.