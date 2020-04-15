Полезное

Ягудин пожаловался на травлю из-за онкобольной Заворотнюк

Печать

Алексей Ягудин рассказал о нападках после эфира в поддержку Анастасии Заворотнюк. Он посетовал на то, что его слова расценили как желание "похайпиться" на чужой беде.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поведал о нападках после эфира шоу "Пусть говорят" на Первом канале в поддержку актрисы. Он отметил, что после программы узнал слово "хайп".

С горечью спортсмен заявил, что на него обрушилась волна оскорблений. "Мне тогда сказали: "Ягудин – говно!" – отметил фигурист в подкасте Sportrecs. Он заверил, что у него не было желания попиариться.

Напомним, в сентябре прошлого года в эфире "Пусть говорят" Ягудин рассказал, что несколько лет живет в одном поселке с больной раком мозга Заворотнюк, и сообщил подробности ее состояния. Спортсмена раскритиковали за разглашение информации.

Как писали "Дни.ру", рак у Заворотнюк подтвердился в октябре прошлого года. Примечательно, что родственники и представители актрисы не комментируют ситуацию.

Из-за недостатка данных в Сети появилось множество тревожных новостей и слухов. Дошло до того, что стали утверждать, будто звезду частично парализовало. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте