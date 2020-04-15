Ягудин пожаловался на травлю из-за онкобольной Заворотнюк

15.04.2020 | 10:59

Алексей Ягудин рассказал о нападках после эфира в поддержку Анастасии Заворотнюк. Он посетовал на то, что его слова расценили как желание "похайпиться" на чужой беде.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поведал о нападках после эфира шоу "Пусть говорят" на Первом канале в поддержку актрисы. Он отметил, что после программы узнал слово "хайп".

С горечью спортсмен заявил, что на него обрушилась волна оскорблений. "Мне тогда сказали: "Ягудин – говно!" – отметил фигурист в подкасте Sportrecs. Он заверил, что у него не было желания попиариться.

Напомним, в сентябре прошлого года в эфире "Пусть говорят" Ягудин рассказал, что несколько лет живет в одном поселке с больной раком мозга Заворотнюк, и сообщил подробности ее состояния. Спортсмена раскритиковали за разглашение информации.

Как писали "Дни.ру", рак у Заворотнюк подтвердился в октябре прошлого года. Примечательно, что родственники и представители актрисы не комментируют ситуацию.

Из-за недостатка данных в Сети появилось множество тревожных новостей и слухов. Дошло до того, что стали утверждать, будто звезду частично парализовало. Однако официально эта информация не подтвердилась.