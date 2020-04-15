Ургант сдал анализ и заявил о возможном закрытии своего шоу

15.04.2020 | 16:02

Накануне, 14 апреля, в эфир вышел новый выпуск шоу "Вечерний Ургант". Его ведущий обескуражил поклонников программы грустным известием.

Оказалось, что эта серия может стать последней в весеннем сезоне. Это зависит от того, каким окажется тест на коронавирус, который сдал накануне утром Ургант.

Если он будет положительным, шоумена и всю съемочную команду отправят на карантин. Соответственно, все будет работать в обычном режиме, если придет отрицательный результат.

Иван постарался преподнести эту новость в мягкой форме. Он, как всегда, шутил в надежде на лучший исход событий. Тем не менее поклонники пришли в ужас от услышанного. У передачи много фанатов, которые могут остаться без дозы искрометного юмора.

Кстати, уже сейчас на съемочной площадке принимаются повышенные меры безопасности. По словам Ивана, группа "Фрукты", традиционно создающая музыкальное настроение в "Вечернем Урганте", находится в кристальной чистоте. Таинственный голос за кадром добавил, что все члены коллектива подверглись тщательной санитарной обработке, поэтому с них даже "слезла кожица".