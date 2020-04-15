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«Тело до середины поясницы не ощущала»: окоченевшую Пересильд растирали водкой

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Актриса Юлия Пересильд рассказала о работе над сериалом "Зулейха открывает глаза". По словам знаменитости, в проекте было много экстремальных съемок.

Одной из самых непростых сцен, по мнению артистки, стал эпизод, в котором ее героиня Настасья сопровождает по степи обоз со ссыльными. В кадре одновременно находились 20 повозок с детьми и взрослыми и 15 человек, передвигавшихся верхом. В тот день погода не благоволила киношникам: температура упала до минус 30 градусов.

Юлия Пересильд не скрывает, что хотела выглядеть хорошо на экране. Теплую непривлекательную обувь она поменяла на более эстетичные военные сапоги. Костюмеры пытались утеплить их стельками, однако эти меры были малоэффективными. "Когда я садилась на своего любимого коня Калейдоскопа, через 15 минут тело до середины поясницы уже не ощущала", – призналась звезда сериала "Зулейха открывает глаза". Чтобы согреться, Юлия между дублями бегала кругами.

На этом испытания Пересильд не закончились. Артистке в трусах и майке пришлось нырять в холодную Каму. Съемки на воде проходили в конце сентября. "А глубина метров 30, и я не пловец вообще", - поделилась актриса. Подстраховывал знаменитость опытный каскадер. Юлия справилась с задачей всего за два дубля. После купания замерзшую артистку растирали водкой. "Впечатления незабываемые", – отметила Пересильд в беседе с РИА Новости.

Напомним, что теленовеллу снимали в Татарстане и Пермском крае. Специально для работы над лентой киношники выстроили целый поселок Семрук. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

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Источник — dni.ru
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