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Рудковскую высмеяли за выдуманного любовника

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Яна Рудковского недавно призналась, что сейчас могла бы быть женой известного модельера. Однако ее планам помешал Евгений Плющенко.

Немецкий дизайнер Филипп Плейн одно время ухаживал за светской львицей. Звезда настаивает, что их роман длился около трех месяцев, а мужчина даже обещал на ней жениться. "Об этом вообще никто не знает", – уверяет Яна Рудковская.

Однако связь прервалась, как только женщина встретила Евгения Плющенко. Продюсер Димы Билана влюбилась в фигуриста так сильно, что больше ни на кого не могла смотреть.

Известная блогер Лена Миро не оставила без внимания откровение дивы. "В фантазиях Бабы Яги за ней ухаживал Филипп Плейн", – сострила журналистка. Она иронично отметила, что, возможно, дизайнер до сих пор не в курсе, что состоял в отношениях с Яной Рудковской.

Лена Миро добавила, что Леонардо Ди Каприо пока тоже не знает, что у него сорвалась свадьба с продюсером. "И Ричард Гир бродит по бабам, не понимая, какого счастья он лишился с Яной Рудковской", – подытожила блогер.

Последнее время на супругу Евгения Плющенко обрушилась волна хейта. В Сети женщину обвиняют в неискренности, пиаре на коронавирусе и злоупотреблении фотошопом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Её удел терминатор! Что на ровном месте пиариться?

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