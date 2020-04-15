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Пугачева не смогла отметить день рождения с дочкой и внучкой

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Сегодня все самые теплые и добрые слова – в адрес Аллы Пугачевой. Ее коллеги, родственники и почитатели заполонили социальные сети архивными снимками с Примадонной. Но старшая дочь артистки Кристина Орбакайте поступила оригинальнее.

Вместе с дочерью Клавой Кристина записала видеоролик с ремейком на недавний хит Пугачевой "Звезда". "Гори, гори, наша звезда, гори, гори всегда, тебя мы поздравляем, – спели Орбакайте и Земцова. – Ты мама! Бабушка моя! Любимая Алла! Скорей обнять желаем!"

"Дорогая мамочка, мы очень хотим поскорее встретиться и отметить все наши весенние дни рождения", – обратилась к Алле Борисовне дочь. Весной, действительно, у них много поводов собраться - 30 марта день рождения у внучки Клавочки, 16 апреля – у отца Кристины Орбакайте, 30 апреля – у предыдущего мужа Примадонны Филиппа Киркорова, а в мае – у дочери и внуков Дэни и Никиты.

Но когда теперь случится долгожданная встреча – бог ведает. Ведь сегодня продолжается режим всеобщей строгой самоизоляции – Алла Пугачева не покидает пределов поместья в подмосковной Грязи.

В силу возраста и целого букета хронических заболеваний она находится в зоне риска, поэтому не подвергает опасности ни себя, ни молодого мужа, ни детей, ни прислугу.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Юрий Силантьев, бессменный советский дирижёр Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного телевидения и радио, чьё имя высечено на золотой доске Московской консерватории, говоря о Пугачёвой:

«Такой голос и такой дуре достался».

Пугачёва была далеко не дура. Она была Ледоколом советского общества. Его подрывником. Естественно, не сама по себе – за ней стояла огромная команда тех, кто подрыв заказал и готовил.

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