Полезное

Отказавшейся от съемок «Давай поженимся» Володиной нашли достойную замену

Печать

Василиса Володина не появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся". Поклонники предложили заменить астролога весьма подходящей кандидатурой.

Ранее стало известно, что Василиса Володина отказалась от съемок в новых выпусках шоу "Давай поженимся" в пользу режима самоизоляции. Беспокоящийся за свое здоровье и самочувствие близких астролог сейчас находится дома на карантине. Ведущие передачи Лариса Гузеева и Роза Сябитова не осуждают выбор Володиной. Пока они справляются на работе вдвоем.

К слову, над съемками программы сейчас трудится гораздо меньше людей, в студию пока перестали звать зрителей. А Гузеева сама стала укладывать волосы и делать макияж. Телеведущая не отказалась от работы, потому что считает своим долгом развлекать народ в такое нелегкое время.

Место третьего эксперта сейчас вполне может занять астролог Тамара Глоба, считают поклонники "Давай поженимся". Аудитория предположила, что она может дать передаче второе дыхание. Кстати, Глоба уже являлась одно время соведущей Гузеевой и Сябитовой. Однако она покинула шоу, как только в кадр вернулась Володина.

Отметим, что участие в съемках "Давай поженимся" – не главный доход Василисы Володиной. Астролог зарабатывает на профессиональном поприще. Ее услуги стоят от 140 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте