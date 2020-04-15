Отказавшейся от съемок «Давай поженимся» Володиной нашли достойную замену

15.04.2020 | 20:41

Василиса Володина не появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся". Поклонники предложили заменить астролога весьма подходящей кандидатурой.

Ранее стало известно, что Василиса Володина отказалась от съемок в новых выпусках шоу "Давай поженимся" в пользу режима самоизоляции. Беспокоящийся за свое здоровье и самочувствие близких астролог сейчас находится дома на карантине. Ведущие передачи Лариса Гузеева и Роза Сябитова не осуждают выбор Володиной. Пока они справляются на работе вдвоем.

К слову, над съемками программы сейчас трудится гораздо меньше людей, в студию пока перестали звать зрителей. А Гузеева сама стала укладывать волосы и делать макияж. Телеведущая не отказалась от работы, потому что считает своим долгом развлекать народ в такое нелегкое время.

Место третьего эксперта сейчас вполне может занять астролог Тамара Глоба, считают поклонники "Давай поженимся". Аудитория предположила, что она может дать передаче второе дыхание. Кстати, Глоба уже являлась одно время соведущей Гузеевой и Сябитовой. Однако она покинула шоу, как только в кадр вернулась Володина.

Отметим, что участие в съемках "Давай поженимся" – не главный доход Василисы Володиной. Астролог зарабатывает на профессиональном поприще. Ее услуги стоят от 140 тысяч рублей.