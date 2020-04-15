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Мартиросян раскусил Долину, спрятавшуюся за маской оленя

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Гарик Мартиросян высказался о том, кто под маской в шоу на канале НТВ. Вместе с остальными членами жюри он пытался отгадать, кто из артистов выступает в том или ином костюме.

Судьями на проекте "Маска" стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. По словам комика, он догадался, кто под масками панды и оленя.

Никто из них в предыдущем выпуске не угадал, кто выступил в костюме яйца. Этим человеком оказался шоумен и музыкант Антон Лирник.

Также в шоу "Маска" отметились два специальных гостя: Наталья Гулькина в образе человека-зеркала и Сергей Лазарев в костюме динозавра. Гарик Мартиросян после эфира ответил на вопросы о проекте в своем инстаграм-аккаунте.

Фолловеры спросили у юмориста, кто под какой маской скрывается. Он заявил, что догадался насчет образов оленя и панды. "Остальных пока не раскусил", – добавил шоумен.

Гарик Мартиросян разделил мнение Филиппа Киркорова, посчитав, что под маской оленя прячется Лариса Долина. Также шоумен признался, что ему нравится быть членом жюри проекта. Он считает это забавным.

Напомним, что участникам запрещено говорить о том, кто под маской кого скрывается. На съемочной площадке все ходят в сценических костюмах.

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Источник — dni.ru
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