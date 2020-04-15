Полезное

Гена Букин из «Счастливы вместе» изменился и не порадовал поклонников

Печать

Актер из сериала "Счастливы вместе" сильно постарел. Поклонники не узнали Виктора Логинова.

Артист, сыгравший в полюбившемся миллионам сериале мужа Даши Букиной, сильно преобразился. В Викторе Логинове невозможно узнать звезду "Счастливы вместе".

За минувшие годы мужчина постарел и сильно похудел. Кроме того, он отрастил бороду. Увидев свежее фото 45-летнего актера в "Инстаграм", поклонники отреагировали на его внешний вид по-разному.

Многим преображение артиста пришлось не по душе. Они призвали его побриться.

Отметим, что в реальной жизни Гена Букин из сериала "Счастливы вместе" был экскурсоводом, диджеем и даже шахтером. Ради съемок в многосерийке ему пришлось кардинально сменить имидж – вытащить серьгу из уха и остричь длинные волосы.

Виктор Логинов хочет уйти от роли продавца обуви. Он старается двигаться дальше по карьерной лестнице. Актер является многодетным отцом. У него есть приемный сын и родная дочь от первого брака, сын от второй жены и двое детей от третьей супруги.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru, фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте