Гена Букин из «Счастливы вместе» изменился и не порадовал поклонников

Актер из сериала "Счастливы вместе" сильно постарел. Поклонники не узнали Виктора Логинова.
Артист, сыгравший в полюбившемся миллионам сериале мужа Даши Букиной, сильно преобразился. В Викторе Логинове невозможно узнать звезду "Счастливы вместе".
За минувшие годы мужчина постарел и сильно похудел. Кроме того, он отрастил бороду. Увидев свежее фото 45-летнего актера в "Инстаграм", поклонники отреагировали на его внешний вид по-разному.
Многим преображение артиста пришлось не по душе. Они призвали его побриться.
Отметим, что в реальной жизни Гена Букин из сериала "Счастливы вместе" был экскурсоводом, диджеем и даже шахтером. Ради съемок в многосерийке ему пришлось кардинально сменить имидж – вытащить серьгу из уха и остричь длинные волосы.
Виктор Логинов хочет уйти от роли продавца обуви. Он старается двигаться дальше по карьерной лестнице. Актер является многодетным отцом. У него есть приемный сын и родная дочь от первого брака, сын от второй жены и двое детей от третьей супруги.
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