Гена Букин из «Счастливы вместе» изменился и не порадовал поклонников

15.04.2020 | 11:58

Актер из сериала "Счастливы вместе" сильно постарел. Поклонники не узнали Виктора Логинова.

Артист, сыгравший в полюбившемся миллионам сериале мужа Даши Букиной, сильно преобразился. В Викторе Логинове невозможно узнать звезду "Счастливы вместе".

За минувшие годы мужчина постарел и сильно похудел. Кроме того, он отрастил бороду. Увидев свежее фото 45-летнего актера в "Инстаграм", поклонники отреагировали на его внешний вид по-разному.

Многим преображение артиста пришлось не по душе. Они призвали его побриться.

Отметим, что в реальной жизни Гена Букин из сериала "Счастливы вместе" был экскурсоводом, диджеем и даже шахтером. Ради съемок в многосерийке ему пришлось кардинально сменить имидж – вытащить серьгу из уха и остричь длинные волосы.

Виктор Логинов хочет уйти от роли продавца обуви. Он старается двигаться дальше по карьерной лестнице. Актер является многодетным отцом. У него есть приемный сын и родная дочь от первого брака, сын от второй жены и двое детей от третьей супруги.