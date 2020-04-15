Эдгард Запашный захотел помочь другу и лишился денег

15.04.2020 | 12:35

Эдгард Запашный перевёл 50 тысяч рублей мошеннику, который представился его другом — бойцом Алексеем Олейником.

Известный артист, как и многие обычные люди, стал жертвой мошенника, которые уже давно освоили интернет и различные смс-сервисы.

Эдгард получил сообщение якобы от своего товарища с просьбой о помощи. Мол, он сейчас в Америке, там ситуация сложная, срочно нужны деньги.

Запашный не привык бросать друзей в беде и не долго думая отправил запрашиваемую сумму по указанным в сообщении реквизитам.

Через какое-то время Эдгард решил убедиться, что его помощь дошла до адресата и позвонил Олейнику для уточнения информации о выполнении перевода.

Алексей очень удивился звонку товарища и сказал, что ни о какой помощи Эдгарда не просил. Запашный понял, что его обманул мошенник и обратился в полицию с заявлением.