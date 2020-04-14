Полезное

«Вас погубили»: Гузеева на всю страну пристыдила веб-модель

Печать

В программу Первого канала "Давай поженимся!" приходят разные по увлечениям и характеру герои. Но потенциальная невеста в очередном выпуске шокировала даже бывалых Ларису Гузееву, Розу Сябитову и Василису Володину. На подобную тему в эфире они говорили впервые.

22-летняя Евгения называет себя красивым выражением "веб-модель". Занимается же она виртуальным сексом перед камерой, демонстрирует обнаженное тело. "Я воплощаю желание мужчин, которые они не могут реализовать в обычной жизни", – считает Евгения. – Все это мне приносит легкие деньги". Это непыльное занятие и кормит жительницу одной из станиц Краснодарского края.

"Вы занимаетесь виртуальной проституцией, вы продаете себя за деньги, – занимаетесь сирыми и убогими, которые в обычной жизни не могут подойти и закадрить женщину, чтобы нормально с ней заниматься сексом", – тут же напала на героиню прямолинейная Гузеева.

По словам героини программы, все ее близкие и друзья знают о роде ее занятий, но это никого не смущает. "Все это опыт, опыт в сексуальной жизни", – считает Евгения.

"Вас развращали, вас растлевали, вы этого не понимаете?! – набросилась не героиню Гузеева. – Это проституция, и вам потом этого будет не хватать. Вас погубили!"

Евгения же призналась, что подобные занятия приносят ей около 1000 долларов в месяц. И отказаться от "легких денег" она готова лишь при условии, что муж "сможет обеспечивать не только себя, но и свою будущую семью, содержать меня". "Это бытовая проституция, потому что вы работать не хотите! – припечатала ее Гузеева. – Почему 22-летнюю здоровую девицу должен кто-то содержать?!"

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте