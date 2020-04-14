«Вас погубили»: Гузеева на всю страну пристыдила веб-модель

14.04.2020 | 18:31

В программу Первого канала "Давай поженимся!" приходят разные по увлечениям и характеру герои. Но потенциальная невеста в очередном выпуске шокировала даже бывалых Ларису Гузееву, Розу Сябитову и Василису Володину. На подобную тему в эфире они говорили впервые.

22-летняя Евгения называет себя красивым выражением "веб-модель". Занимается же она виртуальным сексом перед камерой, демонстрирует обнаженное тело. "Я воплощаю желание мужчин, которые они не могут реализовать в обычной жизни", – считает Евгения. – Все это мне приносит легкие деньги". Это непыльное занятие и кормит жительницу одной из станиц Краснодарского края.

"Вы занимаетесь виртуальной проституцией, вы продаете себя за деньги, – занимаетесь сирыми и убогими, которые в обычной жизни не могут подойти и закадрить женщину, чтобы нормально с ней заниматься сексом", – тут же напала на героиню прямолинейная Гузеева.

По словам героини программы, все ее близкие и друзья знают о роде ее занятий, но это никого не смущает. "Все это опыт, опыт в сексуальной жизни", – считает Евгения.

"Вас развращали, вас растлевали, вы этого не понимаете?! – набросилась не героиню Гузеева. – Это проституция, и вам потом этого будет не хватать. Вас погубили!"

Евгения же призналась, что подобные занятия приносят ей около 1000 долларов в месяц. И отказаться от "легких денег" она готова лишь при условии, что муж "сможет обеспечивать не только себя, но и свою будущую семью, содержать меня". "Это бытовая проституция, потому что вы работать не хотите! – припечатала ее Гузеева. – Почему 22-летнюю здоровую девицу должен кто-то содержать?!"