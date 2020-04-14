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Стали известны первые слова очнувшейся после комы Бабкиной

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Надежда Бабкина была шокирована, узнав о том, сколько пролежала без сознания. Придя в себя, артистка практически сразу потребовала еды.

Вышедшая из комы певица быстро идет на поправку. Ее состояние уже не вызывает опасений. Очнувшись, Надежда Бабкина обрадовала окружающих позитивным настроем.

По словам очевидцев, первое, о чем спросила 70-летняя исполнительница певица, когда очнулась, где она была все это время. А узнав, что пролежала без сознания целую неделю, сильно удивилась.

Сразу после этого Надежда Бабкина заметила, что "должна быть сильно голодна". Артистка попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты, сообщает "Московский комсомолец". Однако, вспомнив о диете, звезда решила повременить с любимыми блюдами.

Настроение у Надежды Бабкиной боевое. Почти сразу после пробуждения она поинтересовалась, как обстоят дела в театре "Русская песня". Врачи уверены, что певица быстро поправится, поскольку является сильной женщиной.

О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистку положили в одну из частных клиник с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус 1 апреля. Ее ввели в кому для эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.

Как писали "Дни.ру", знаменитость лежит в частной клинике. Надежда Бабкина находится не в обычной палате, а в изолированной, куда простым людям вход воспрещен. Родственники звезды внесли 300 тысяч залога, чтобы певицу приняли в больницу. Палата обходится в 25 тысяч рублей в сутки.

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Источник — dni.ru
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