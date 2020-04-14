Про засекреченное на 20 лет покушение на Аллу Пугачеву сняли сериал

14.04.2020 | 19:01

Дело о покушении на Аллу Пугачеву было засекречено почти 20 лет. Настала пора раскрыть правду о том, кто и зачем покушался на любимую миллионами певицу.

Серийный маньяк Анатолий Нагиев, известный под прозвищем Бешеный, охотился на Примадонну в конце 70-х. Впервые он познакомился с творчеством певицы в "местах не столь отдаленных" и именно тогда посчитал, что Алла Борисовна должна принадлежать только ему.

Он переехал в Москву, караулил ее у концертных залов и даже однажды попал за кулисы. После ареста у него в доме нашли "иконостас" с фотографиями Пугачевой: на протяжении нескольких месяцев он был тенью артистки, преследуя каждый ее шаг.

Неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады в сериале "Охота на певицу", который с 20 апреля стартует в эфире телеканала НТВ, расследуют подполковник милиции Гордин (Александр Устюгов) и капитан Колесников (Кирилл Назаров). В это время в Москве и Московской области было совершено еще несколько убийств, которые на первый взгляд не связаны между собой, но во рту каждой жертвы убийца оставляет "черную метку".

Гордин и Колесников пытаются разгадать ребус – кто и зачем "заказал" Хамелеону убийство эстрадной певицы, как все жертвы связаны между собой и какие отношения связывали их с артисткой? Ответы на эти вопросы пока знает только Хамелеон, которого в преступной банде знают под прозвищем Немчик.

Роль главной эстрадной певицы Советского Союза исполнит молодая актриса Анна Христич. Чтобы примерить на себя роль главной звезды советской эстрады, актриса изучала творчество самых ярких певиц конца 70-х, пересматривала фильмы, концерты, клипы, выступления, интервью.