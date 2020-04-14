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Поседевшая Нетребко поддалась хандре и грусти

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48-летняя Анна Нетребко показала, как выглядит в разгар пандемии коронавируса в России. Оперная дива предстала перед поклонниками без макияжа и с неокрашенными волосами.

В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала фото без прикрас. Знаменитость призналась, что поддалась хандре и грусти, находясь на карантине.

Артистка снялась с мягким мишкой. Она отметила, что сфотографировалась "без фильтров, без косметики, но с тоской". Поклонники поддержали Анну Нетребко, рассказав, что испытывают похожие эмоции на самоизоляции.

Одна из подписчиц удивилась заявлению мировой знаменитости. Она написала, что грустно сейчас тем, кто из-за пандемии коронавируса в России потерял работу.

Отметилась в комментариях к посту Анны Нетребко и Анастасия Макеева. Актриса призналась, что ей не хватает острых репортажей певицы.

Ситуация с коронавирусом в России очень напряженная, введены экстренные меры. Число заболевших COVID-19 в нашей стране по состоянию на 14 апреля выросло. Зафиксировано 2774 новых случая заражения.

Как писали "Дни.ру", российская компания разработала препарат от COVID-19. Его клинические испытания планируется начать через десять дней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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