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Перенесший коронавирус Стас Михайлов обратился к россиянам

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Недавно стало известно, что заслуженный артист России Стас Михайлов переболел коронавирусом. Певец решил обратиться к народу и рассказать подробнее о недуге.

"Сначала пропадает обоняние, потом держится температура", – отметил переболевший коронавирусом Стас Михайлов в телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым. Артист рассказал, что из-за этого был госпитализирован в столичную клинику, где медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию.

Врачей Михайлов называет героями, которые ежедневно тратят свои силы на спасение тяжелобольных пациентов. Он был свидетелем, как каждый день сотни человек пребывают с пневмонией из-за COVID-19. Поэтому артист призывает россиян оставаться дома и не усложнять и без того неблагоприятную ситуацию в стране.

Певец также отметил, что счастлив был в такой момент оказаться в России. Он наслушался историй знакомых из других стран, где медики якобы хуже относятся к пациентам.

Михайлов сообщил, что у него в крови теперь имеются антитела против коронавируса. "Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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