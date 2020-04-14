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Отношения обострились: муж узнал Нонну Гришаеву с неожиданной стороны

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Александр Нестеров признался, что самоизоляция позволила ему заново узнать жену, актрису Нонну Гришаеву. Супруги вместе уже 14 лет.

В эфире программы Первого канала "У нас все дома" Нестеров отметил, что Гришаева во время карантина открылась ему с неожиданных сторон. Александр даже не подозревал, что Нонне нравятся те или иные книги и фильмы. "Не мог себе представить, что она будет смотреть, как Уилл Смит в кого-то стреляет", – сказал супруг знаменитости.

По словам Нестерова, за годы брака они никогда не проводили так много времени вместе. На карантине их отношения обострились, пара начала конфликтовать. "Это непросто, и мы даже не собираемся изображать какую-то идиллию", – сообщил Александр. Звезда и ее муж иногда злятся друг на друга, но положительные моменты выправляют ситуацию.

Между тем Нонна Гришаева счастлива быть с семьей. Самоизоляция позволила актрисе отдохнуть в окружении близких. "Бывали дни, когда я работала по 38 часов в сутки без сна", – вспомнила знаменитость.

У Нонны Гришаевой двое детей. Дочери артистки 23 года. Анастасия появилась в браке звезды с актером Антоном Деровым. От второго супруга, Александра Нестерова, актриса родила сына Илью. Мальчику уже 13 лет.

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Источник — dni.ru
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