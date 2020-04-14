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Никита Джигурда подал в суд из-за несостоявшейся драки со Сталиным

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Экстравагантный актер Никита Джигурда решил обратиться в суд из-за неудавшихся съемок ролика, по сценарию которого он должен был сразиться с известными политическими деятелями прошлого.

В 2017 году на Джигурду вышел продюсер, который предложил актеру принять участие в рекламе белорусского казино.

Никита согласился и получил аванс в размере 200 тысяч рублей. По задумке авторов, он должен был подраться с великим советским трио — двойниками Сталина, Ленина и Брежнева. Съёмки запланировали в Москве и Минске.

Затем актер узнал, что бизнесмен Владимир Рощин, который является владельцем бизнеса, выдаст полученную видеоработу за реальную драку. И сделает ролик вирусным, распространив в Интернете.

Джигурда отказался от предложения. Рощин даже обратился в суд, но его иск не был удовлетворен. Теперь же уже Джигурда хочет возместить полученный ущерб. Никита оценил его в семь тысяч долларов.

Пока же Джигурда раскрыл журналистам сценарий спорного ролика. "Типа конкурс двойников. Кто победит, тот получает дорогую путевку за границу. По сценарию выигрывает Джигурда. А двойники Ленина, Сталина и Брежнева обвиняют меня и говорят, что это не двойник, это сам Джигурда. Он мошенник. А Джигурда в ответ начинает их бить", - рассказал актер.

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