«Не вышло»: Кудрявцева потеряла ребенка

14.04.2020 | 10:49

Лера Кудрявцева дала откровенное интервью Тине Канделаки. Она призналась, что в свое время не смогла выносить третьего малыша.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что почти сразу после рождения дочери Маши, в 2018 году, вновь забеременела. У звезды появились боли в спине, тянуло живот. В клинике Лере Кудрявцевой сообщили радостную новость: уже два месяца, как она ждет ребенка.

Знаменитость была приятно шокирована, ведь она думала, что уже не сможет стать матерью. Они с мужем решили оставить малыша.

"Так получилось, что не вышло", – сказала Тине Канделаки в прямом эфире ее инстаграм-аккаунта Лера Кудрявцева. По словам теледивы, в тот период организм был ослаблен ЭКО и тяжелой предыдущей беременностью.

Она призналась, что боялась делать новое ЭКО из-за серьезных последствий. За этой процедурой ведущая посоветовала ехать в Израиль.

Напомним, что Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Однако знаменитость не исключает, что они могут расстаться. Разница в возрасте супругов – 16 лет, но это их абсолютно не смущает.

Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева поделилась подробностями отношений с мужем. Брак они оформили в 2013 году. Семья кажется идеальной, но телеведущая заверила, что поначалу горели нешуточные страсти.