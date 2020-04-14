Полезное

«Не вышло»: Кудрявцева потеряла ребенка

Печать

Лера Кудрявцева дала откровенное интервью Тине Канделаки. Она призналась, что в свое время не смогла выносить третьего малыша.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что почти сразу после рождения дочери Маши, в 2018 году, вновь забеременела. У звезды появились боли в спине, тянуло живот. В клинике Лере Кудрявцевой сообщили радостную новость: уже два месяца, как она ждет ребенка.

Знаменитость была приятно шокирована, ведь она думала, что уже не сможет стать матерью. Они с мужем решили оставить малыша.

"Так получилось, что не вышло", – сказала Тине Канделаки в прямом эфире ее инстаграм-аккаунта Лера Кудрявцева. По словам теледивы, в тот период организм был ослаблен ЭКО и тяжелой предыдущей беременностью.

Она призналась, что боялась делать новое ЭКО из-за серьезных последствий. За этой процедурой ведущая посоветовала ехать в Израиль.

Напомним, что Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Однако знаменитость не исключает, что они могут расстаться. Разница в возрасте супругов – 16 лет, но это их абсолютно не смущает.

Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева поделилась подробностями отношений с мужем. Брак они оформили в 2013 году. Семья кажется идеальной, но телеведущая заверила, что поначалу горели нешуточные страсти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте