Нашедшая работу за рубежом Пегова мечтает быстрее вернуться к дочери

14.04.2020 | 12:28

Звезда сериала "Акушерка" 41-летняя Ирина Пегова сейчас находится в Минске. Месяц назад артистка улетела в Белоруссию, чтобы сниматься в кино.

Пегова призналась, что с удовольствием провела бы недельку-другую дома, за городом, вместе с близкими. Время, высвободившееся из-за карантина, Ирина посвятила бы размышлениям о жизни в целом и о людях в частности.

"Это время скорее для того, чтобы вернуться к себе, расслабиться, а не наоборот быть вогнанным в стресс и панику!" – рассудила звезда сериала "Акушерка" в личном "Инстаграм".

Ирина Пегова подчеркнула, что ей легко рассуждать, ведь она не заперта в четырех стенах. Ведь в Белоруссии, как известно, нет режима всеобщей самоизоляции.

С одной стороны Пегова счастлива, что в эти тревожные времена у нее есть работа и, следовательно, стабильный доход. С другой – она мечтает оказаться рядом со своей дочерью Татьяной. "Хочу поваляться на диване, поболтать, пошутить, посмотреть кино. Ах, жизнь моя, прекрасна!" – поделилась Ирина Пегова.

Напомним, звезда сериала "Акушерка" была женой актера Дмитрия Орлова. Знаменитости познакомились в ГИТИСе, где вместе учились. В январе 2006 года Ирина и Дмитрий стали родителями. У пары появилась дочь Татьяна. В 2011 году СМИ сообщили, что отношения звезд дали трещину. Со временем актеры подтвердили факт развода. В одном из интервью Дмитрий Орлов признался, что в браке с Ириной Пеговой не чувствовал себя главным, так как в его семейную жизнь постоянно вмешивалась теща. Добавим, сериал "Акушерка" можно смотреть онлайн на "Ютуб".