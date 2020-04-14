Екатерина Андреева для борьбы с тревогой советует «превращаться» в рыбу

14.04.2020 | 07:54

Сейчас в связи с введением режима самоизоляции многие представители российского шоу-бизнеса наконец стали заниматься спортом. Но ведущая информационной программы на Первом канале Екатерина Андреева всегда находила для этого время.

Телезвезда отдает предпочтение йоге. Возможно, именно поэтому в свои 58 лет Екатерина является обладательницей стройной фигуры.

Кроме того, именно это религиозно-философское учение Индии позволяет Андреевой всегда находиться в приподнятом настроении и излучать позитивный настрой. Ведь йога – это, в первую очередь, инструмент управления своим психическим здоровьем.

Накануне телеведущая поделилась снимком в своем "Инстаграм"-аккаунте, на котором она запечатлена в асане fish, что с английского переводится как "рыба". По словам Андреевой, именно эта поза помогает справиться с паническими настроениями и атаками.

"Если вам вдруг стало тревожно – сразу превращайтесь в рыбу. При таком положении тимус (вилочковая железа) стимулируется, и мы становимся устойчивее. А рыбы, как известно, не тонут, а значит и мы, делая позу рыбы, выплывем", – заявила Екатерина.

Также звезда отметила, что в качестве инвентаря можно использовать обычное одеяло. Ведь далеко не у всех дома есть специальный бустер или кирпичики из пробки.