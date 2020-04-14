Больший манипулятор: в творческом затишье Меладзе обвинили Брежневу

14.04.2020 | 09:57

Анна Седокова высказала свое мнение, почему сейчас почти не слышно ничего про группу "ВИА Гра", благодаря которой она когда-то прославилась. Артистка в откровенном интервью сообщила о холодной войне с коллегами и о том, какой продюсер Константин Меладзе на самом деле манипулятор.

Анна Седокова стала известна после того, как попала в группу "ВИА Гра". Несмотря на то, что артистка выступала там всего пару лет, именно этот состав – Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская по праву называют золотым. Именно эта троица исполнила самые популярные, ставшими знаковыми, композиции коллектива.

С тех пор, как Анна Седокова покинула группу, отправившись в одиночное плавание по бушующим волнам отечественного шоу-бизнеса, сменилось несколько артисток в группе, потом продюсер Константин Меладзе полностью обновил ее. Сейчас лишь самые ярые фанаты могут точно назвать имена вокалисток и песни, что они исполняют.

По слухам, отношения в коллективе у Седоковой, Брежневой и Грановской были, мягко говоря, напряженными. В прямом эфире с Олей Поляковой Анна расставила все точки над i. "Мы объявили друг другу холодную войну", – заявила Седокова. Более того, по словам артистки, она длится до сих пор.

Как объяснила Аня, они могут, когда надо, "мило" общаться, но "по сути, не любим". Оказывается, такие отношения сложились из-за действий их продюсера Константина Меладзе. По ее словам, он постоянно "жестко манипулировал" своими подопечными, причем не как артистками, а как женщинами.

"Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше", – объяснила Анна Седокова.

А что касается того, что сейчас о "ВИА Гре" почти ничего не слышно, так потому, считает певица, что Константин Меладзе утратил мужской интерес к вокалисткам. Уже много лет продюсер состоит в отношениях с Верой Брежневой. "Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?" – высказала мнение артистка.

Анна Седокова дала понять, что считает Веру Брежневу еще большим манипулятором, чем Константин Меладзе. Аня отметила, как ее бывшая товарка любит демонстрировать публике, что продюсер с ней очень счастлив. "У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы – грузин и украинка. У нас страсть", – передразнила Брежневу Седокова.