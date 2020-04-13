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За один стол не сяду: звезда «Что? Где? Когда?» отказалась играть со скандальным Друзем

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Накануне Первый канал вернул в игру Александра Друзя. Программа "Что? Где? Когда?" дисквалифицировала магистра на год после скандала с покупкой ответов.

Возвращение прошло не так гладко, как хотелось бы. Из-за махинаций, в которых якобы фигурировал знаток, отказалась играть еще одна звезда телевикторины.

Максим Поташев в знак протеста решил не участвовать в выпуске. Мужчина с 2014 года был в команде Виктора Сиднева и отвечал на вопросы в компании Александра Друзя. О том, что магистр отказался от телевикторины после возвращения скандального знатока, сообщила "Медуза" со ссылкой на Илью Бера.

Именно он год назад предал огласке ситуацию. Якобы Друзь предложил ему сделку: тот показывает правильные варианты ответа на викторину "Кто хочет стать миллионером?", а после победы они делят деньги на двоих. Впрочем, Александр выдвинул встречное обвинение: мол, это не он, а ему сообщили о возможности сжульничать.

Как было на самом деле, неизвестно. Однако вследствие скандала, который разгорелся в "тусовке" знатоков, Александра Друзя дисквалифицировали. Мужчина на год лишился возможности принимать участие в телевикторине, а игроки разделились на два лагеря – за и против Друзя.

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Источник — dni.ru
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