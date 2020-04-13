«Вон из моей квартиры!»: Алибасов в припадке бросался на Шукшину

13.04.2020 | 10:40

52-летняя Ольга Шукшина – младшая из трех дочерей актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Брак матери с продюсером Бари Алибасовым она не поняла и не приняла.

"Были некие у меня с ним стычки, – вздохнула Ольга Васильевна. – Налетал на меня с кулаками, с матом... Я сделала видео и аудио этих сцен, чтобы потом можно было доказать, чтобы никто не говорил, будто я веду себя неадекватно".

Лидия Федосеева-Шукшина поверить не может, что ее муж буянит и распускает руки. "В ноябре прошлого года он выбегал в коридор, а мама сидела на кухне", – пояснила Ольга. – Мама знает про эти ужасы, но так же, как и Маша (средняя дочь Лидии Николаевны. – Прим. ред.), не хочет, чтобы что-то выходило наружу. Поверьте, это моя безопасность".

По словам Ольги, знаменитый отчим готов ее со света сжить, хотя она лишь заботится о пожилой матери. "Он маме говорил про меня: "Какая ***а!", когда я защищала мамино имущество", – пояснила Шукшина. Ольга уверена, что цель Алибасова – прибрать к рукам квартиры и дома супруги. В подтверждение своих слов в программе НТВ "Секрет на миллион" она предоставила аудиозапись, сделанную во время очередной стычки с отчимом.

"Не подходи ко мне! Я полицию вызову, слышишь, ты?!" – кричит Ольга Шукшина. – И тебя выпрут отсюда, из квартиры моего отца! Пошел вон, урод!" "Бари, успокойся!" – умоляет Лидия Федосеева-Шукшина. "Ты чего на меня замахиваешься?! Мама! Полиция!" – блажит Ольга Васильевна. "Я Машку, которая, к сожалению, вынуждена быть твоей сестрой, заставлю, чтобы она тебя раздавила!" – орет в припадке Алибасов.

Все это напоминает поведение мачехи из фильма "Золушка", которая грозила мужу: "Нет-нет, решено, я выживу тебя из твоего собственного дома! И ты умрешь в лесу, и тебя съест твой бешеный медведь!" С той лишь разницей, что здесь грозит отчим...