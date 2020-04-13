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Вернувшуюся с модного курорта Поргину закрыли на даче из-за коронавирусной инфекции

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Совсем не так думала проводить эту весну Людмила Поргина. Вдова Николая Караченцова мечтала после отдыха в Турции насладиться курортами Краснодарского края, но у судьбы были иные планы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, как известно, поручил приостановить работу санаториев, курортов, домов отдыха, гостиниц, горнолыжных трасс до 1 июня. Это грустное известие застигло вдову актера Николая Караченцова на модном сочинском курорте.

Постояльцев там сразу перевели в режим самоизоляции – покидать номера строго запретили. О прогулках под цветущими магнолиями и свежем морском воздухе пришлось забыть.

"За пределы санатория не выхожу, да и не выпускают из-за коронавируса. Маску ношу, руки мою часто, антисептиками себя обрабатываю, закаляюсь, фрукты тщательно ополаскиваю", – признавалась по телефону "Дни.ру" Людмила Андреевна.

Наконец ей удалось выбраться из охваченного коронавирусом Сочи (110 заболевших по состоянию на 13 апреля). Теперь вдова Караченцова пережидает карантин на даче в Подмосковье. На улицу не ходит, гостей не принимает. И когда окажется в столице – бог ведает...

Больше всего активная и деятельная Людмила Поргина страдает от того, что закрыты театры – светская жизнь замерла. "Панике не поддаюсь, о плохом не думаю. Радуюсь каждому дню и верю в лучшее. Самое главное – хорошее настроение, позитив, бодрость духа", – заверила вдова Караченцова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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