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«Пузо растет»: известная актриса ставила Михалкову условие

Печать

Елена Соловей прославилась после выхода на экраны фильма "Раба любви" Никиты Михалкова. В эфире шоу "Судьба человека" актриса рассказала, как получила роль.

Как отметила артистка, ее долго уговаривали на пробы. Женщина согласилась сниматься только потому, что хотела поработать с великим режиссером. Ей льстило, что она будет находиться на одной площадке с актерами, которые снялись в картине "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Правда, Елена Соловей поставила Никите Михалкову условие: на съемки в Одессу артистка поедет только с мужем и дочерью. Рабочая группа согласилась, и в итоге они жили все вместе в гостинице цирка.

Фильм "Раба любви" снимали очень быстро. Так как денег было немного, работа длилась всего два месяца. Конечно, потом пришлось доснимать некоторые сцены в Москве, и это стало проблемой. Елена Соловей уже была беременна вторым ребенком.

"Я Никите Сергеевичу сказала: "Вы торопитесь снимать, а то костюмы на мне не будут сходиться. У меня пузо растет", – вспоминает актриса.

Михалков рассердился на звезду. "Ты что, с ума сошла? Я думал, ты над образом работаешь, а ты чем занималась?!" – сказал режиссер. Оказывается, для нее он готовил новый сценарий. Правда, актриса заверила, что сразу после рождения ребенка вернется к съемкам.

Также Елена Соловей отметила, что никогда не была на премьере своих фильмов. Даже "Рабу любви" посмотрела только спустя год после выхода на экраны. По мнению звезды советского кино, героиня ленты в ее исполнении получилась живой женщиной – не сыгранной, дышащей, настоящей.

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Источник — dni.ru
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