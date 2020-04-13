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После смерти Макаровой в ее квартире не обнаружили ценностей и антиквариата

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После смерти актрисы Инны Макаровой появилась информация о том, что звезда советского кино была сказочно богата. Журналисты подсчитали стоимость ее квартир и домов, оценив их в десятки миллионов рублей.

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук – единственная дочь Инны Макаровой – не считает, что ее знаменитая мать была так уж обеспечена и состоятельна. Скорее наоборот.

"После мамы осталась ее трехкомнатная квартира в районе Кутузовского проспекта, – говорит Бондарчук. – Ни особых ценностей, ни антиквариата в ней нет. Зато есть прекрасный мамин портрет в стиле Федора Рокотова, который заказал Михаил Перельман (третий, ныне покойный муж Макаровой. – Прим. ред.) Этот портрет для меня и есть самая большая ценность".

Информацию о сказочном состоянии знаменитой матери Бондарчук не подтвердила. "Когда сегодня пишут о многомиллионном наследстве Инны Макаровой, мне это просто смешно читать, – приводит "КП" слова Натальи Сергеевны. – У ее "богатых" наследников зачастую не хватает денег, чтобы поправить фундамент на той самой даче, которую мама построила. Мы всегда жили очень скромно. Я часто была в долгах. Деньги уходили на съемки фильмов. Я снимаю детское кино, а это в нашей стране убыточно".

Напомним, что Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. Похоронили звезду фильмов "Девчата" и "Высота" на Троекуровском кладбище столицы.

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Источник — dni.ru
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