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Новая беда: онкобольные Рыбин и Сенчукова остались без средств к существованию

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Отечественные знаменитости пришли на шоу Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись". Они рассказали о том, как терпят убытки из-за карантина, введенного в результате пандемии коронавируса.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин остались без средств к существованию. Коронавирус больно ударил по всем, в том числе по российскому шоу-бизнесу. Знаменитости сидят без работы – введены карантин и запрет на массовые мероприятия. Артисты не имеют возможности зарабатывать выступлениями.

"Заработки исчезли. У нас с Натальей дошло до смешного – осталась 31 тысяча рублей, все! Это честно", – признался лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин. Он отметил, что ситуацию усугубляет его хобби, на которое уходит много денег, – дом-теплоход.

Певец пообщался с друзьями, которые пообещали в случае чего помочь деньгами. Рыбин подчеркнул, что пока они в долги не влезли, однако недалеки от этого.

15 лет назад Наталья и Виктор взвалили на себя огромную ношу – начали строительство спортивного центра в Долгопрудном. Рыбин рассказал, что им пообещали помочь, но в итоге они с женой вложились сами.

Артистам предложили переоборудовать помещение под торговый центр – дескать, так быстрее можно его продать. Муж сестры Натальи Сенчуковой решил вложиться в постройку и взял кредит.

Наступил 2014 год, и помещение оказалось никому не нужным. Чтобы отдать кредит, родственник певицы продал квартиру. Сестра Натальи Сенчуковой с мужем на протяжении нескольких лет обитают в съемном жилище. Певец надумал переоборудовать эту постройку под детский сад и отдать городу, который бы потом возместил убытки, но получил отказ.

Сенчукова и Рыбин продолжают исправно платить аренду, ведь землю они взяли на 49 лет. Артисты выставили помещение на продажу. Риелтор оценил постройку в 129 миллионов рублей. По словам исполнителя, они вложили туда гораздо больше.

Ранее стало известно, что у Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина диагностировали рак кожи. Артисты рассказали об этом несколько лет назад в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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