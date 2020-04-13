«Мне не по себе»: Оксана Самойлова о депрессии после обмана Джигана

13.04.2020 | 11:09

После объявления о разводе с рэпером Джиганом модель Оксана Самойлова привыкает к новой жизни. Мать четверых детей пытается разобраться в себе.

По некоторой информации, Джиган находится в реабилитационном центре после того, как семья вернулась из Америки в Москву. В середине февраля Оксана Самойловой родила четвертого ребенка – сына Давида. И именно тогда Джиган стал вести себя неадекватно, как считают его многочисленные фанаты. Рэпер стал публиковать странные фото и видео, публично матерился, а вскоре модель объявила о разводе.

В качестве причин Оксана указала не только зависимости Джигана, но и его обман. А также Самойлова свалила всю ответственность за то, что их семья разрушилась, на мужа. Теперь модель в одиночку занимается воспитанием детей. Помимо этого, пока Джиган лечится, а бизнес продан, Оксана пытается разобраться в себе.

Самойлова объявила, что теперь знакомится с собой. Ведь в круговороте забот о детях и работе совершенно потеряла себя. "Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать что мне нравится, что мне интересно к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Оксана Самойлова.

При этом она подчеркнула, что и ее прошлая жизнь доставляла ей удовольствие, просто сейчас у нее освободилось время и место "для глубинных поисков себя". Ведь раньше модель учитывала не только свои интересы, но и интересы Джигана. Теперь же она может делать все, что хочет.

"Я не в депрессии и не в запое) конечно мне не по себе... но я как будто заново вхожу в этот мир. мир где я взрослая, самодостаточная и свободная", – жизнеутверждающе объявила Оксана Самойлова.