Сетевое издание|18+|Понедельник|13 апр 2020|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Мне не по себе»: Оксана Самойлова о депрессии после обмана Джигана

Печать

После объявления о разводе с рэпером Джиганом модель Оксана Самойлова привыкает к новой жизни. Мать четверых детей пытается разобраться в себе.

По некоторой информации, Джиган находится в реабилитационном центре после того, как семья вернулась из Америки в Москву. В середине февраля Оксана Самойловой родила четвертого ребенка – сына Давида. И именно тогда Джиган стал вести себя неадекватно, как считают его многочисленные фанаты. Рэпер стал публиковать странные фото и видео, публично матерился, а вскоре модель объявила о разводе.

В качестве причин Оксана указала не только зависимости Джигана, но и его обман. А также Самойлова свалила всю ответственность за то, что их семья разрушилась, на мужа. Теперь модель в одиночку занимается воспитанием детей. Помимо этого, пока Джиган лечится, а бизнес продан, Оксана пытается разобраться в себе.

Самойлова объявила, что теперь знакомится с собой. Ведь в круговороте забот о детях и работе совершенно потеряла себя. "Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать что мне нравится, что мне интересно к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Оксана Самойлова.

При этом она подчеркнула, что и ее прошлая жизнь доставляла ей удовольствие, просто сейчас у нее освободилось время и место "для глубинных поисков себя". Ведь раньше модель учитывала не только свои интересы, но и интересы Джигана. Теперь же она может делать все, что хочет.

"Я не в депрессии и не в запое) конечно мне не по себе... но я как будто заново вхожу в этот мир. мир где я взрослая, самодостаточная и свободная", – жизнеутверждающе объявила Оксана Самойлова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте