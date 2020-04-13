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Киркоров решил «навариться» на поклонниках

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Стилист Филиппа Киркорова рассказал, что наконец-то у них появилось время, чтобы разобрать гардероб артиста. Все вещи, которые мужчина больше не будет носить, выставят на продажу.

Арсен Айрапетов, который уже не один год составляет образы для короля эстрады, в эфире программы "Звезды сошлись" отметил, что одежда подойдет далеко не всем. Все-таки у Филиппа Киркорова высокий рост и солидный размер – 52-58.

Всего в гардеробе артиста более миллиона единиц вещей и около трех тысяч пар обуви. Уже неделю певец вместе со своим стилистом от рассвета до заката занимается разбором одежды. Как отметил Айрапетов, работы хватит еще дня на четыре.

После все пойдет на продажу. Молодой человек отметил, что любой желающий сможет приобрести вещи кумира – у поклонников будет шанс получить "частичку" звезды. Правда, аукциона неслыханной щедрости не предвидится. Вся одежда в гардеробе артиста – брендовая и очень дорогая. Так что самая низкая цена ожидается в семь тысяч рублей – столько король отечественной сцены запросит за джинсы и футболки.

В среднем ожидается, что стоимость от начальной будет снижена в 2-3 раза. "Куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы", – отметил стилист. Филипп Киркоров хотел бы избавиться от трети своего гардероба и освободить место для новых покупок.

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Источник — dni.ru
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