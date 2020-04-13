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Из-за нехватки денег Успенская пошла на крайние меры

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Из-за эпидемии коронавируса в России Любовь Успенская, как и другие звезды, находится на грани банкротства. Певица пожаловалась поклонникам на отмену концертов и корпоративов.

В своем инстаграм-аккаунте артистка предложила фолловерам интересную идею со своим участием. Чтобы избежать нищеты и как-то заработать на карантине, Любовь Успенская решила пойти на отчаянный шаг.

Знаменитость предложила пользователям Сети услугу видеопоздравления. Она отметила, что сделать это ее вынудили обстоятельства. "Приходится отменять или переносить массу мероприятий", – посетовала Успенская.

Отметим, что эпидемия коронавируса в России коснулась не только профессиональной жизни исполнительницы. Знаменитость заметно прибавила в весе. Она рассказала, что на карантине проснулись ее украинские корни: Любовь Успенская наварила борща с пампушками.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной.Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Но он сбудется только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Какие у них у всех кризисы то! Привыкли жить в роскоши, тратя миллионы в день, а сейчас месяц прошёл без концертов и кризис у них!

Гость||

на новый мерс не хватает?

Гость||

Все живут и она проживёт,

Имя: Гость
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