Из-за нехватки денег Успенская пошла на крайние меры

Из-за эпидемии коронавируса в России Любовь Успенская, как и другие звезды, находится на грани банкротства. Певица пожаловалась поклонникам на отмену концертов и корпоративов.
В своем инстаграм-аккаунте артистка предложила фолловерам интересную идею со своим участием. Чтобы избежать нищеты и как-то заработать на карантине, Любовь Успенская решила пойти на отчаянный шаг.
Знаменитость предложила пользователям Сети услугу видеопоздравления. Она отметила, что сделать это ее вынудили обстоятельства. "Приходится отменять или переносить массу мероприятий", – посетовала Успенская.
Отметим, что эпидемия коронавируса в России коснулась не только профессиональной жизни исполнительницы. Знаменитость заметно прибавила в весе. Она рассказала, что на карантине проснулись ее украинские корни: Любовь Успенская наварила борща с пампушками.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной.Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Но он сбудется только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Какие у них у всех кризисы то! Привыкли жить в роскоши, тратя миллионы в день, а сейчас месяц прошёл без концертов и кризис у них!