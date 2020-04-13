Близкая подруга рассказала об смс-сообщении от больной Булановой

13.04.2020 | 16:54

На днях стало известно, что Татьяна Буланова находится в больнице. О положении дел артистки рассказала ее приятельница.

6 марта Татьяна Буланова отмечала день рождения. Популярной певице исполнился 51 год. Но кто даст ей этот возраст? Артистка выглядит невероятно молодо благодаря жизнелюбию, интересу к жизни, активным выступлениям, многочисленным съемкам и выступлениям.

Однако на днях появилась тревожная информация. Татьяна Буланова угодила в больницу. Ходят слухи, будто артистка оказалась в клинике в предынсультном состоянии. О певице высказалась ее приятельница, певица Афина Делиониди. "Меня испугало сообщение о состоянии Танюши", – призналась исполнительница.

Она отметила, что с Татьяной Булановой дружит почти 15 лет. "Никакой звездности у нее нет. Казалось бы, при том, что она настоящая звезда, могла бы иногда позволить себе капризы. Но нет, Танюша – звезда в самом хорошем смысле этого слова. И совершенно не похожая на других", – отметила Делиониди.

Афина рассказала, что, когда узнала о попадании подруги в больницу, немедленно написала ей сообщение, но та не ответила. Однако потом Татьяна Буланова все же отреагировала. "Только сейчас я получила от нее весточку: "Не беспокойся. Все будет хорошо", – цитирует Афину "Собеседник".

Ранее "Дни.ру" связались с директором Татьяны Булановой Константином Сергеевым. Он опроверг информацию о том, что у 51-летней артистки случился инсульт. "Многие Таню уже похоронили. И я, и она в ужасе от истерии, которая началась", – пожаловался он.

Директор певицы объяснил, что она сама обратилась к медикам, потому что у нее давно немела рука. Там врачи предложили ей остаться в стационаре на несколько дней. "Она говорит, улыбается, у нее не отнялась речь, руки и ноги работают", – заверил директор Татьяны Булановой.