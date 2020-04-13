Сетевое издание|18+|Понедельник|13 апр 2020|18:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Близкая подруга рассказала об смс-сообщении от больной Булановой

Печать

На днях стало известно, что Татьяна Буланова находится в больнице. О положении дел артистки рассказала ее приятельница.

6 марта Татьяна Буланова отмечала день рождения. Популярной певице исполнился 51 год. Но кто даст ей этот возраст? Артистка выглядит невероятно молодо благодаря жизнелюбию, интересу к жизни, активным выступлениям, многочисленным съемкам и выступлениям.

Однако на днях появилась тревожная информация. Татьяна Буланова угодила в больницу. Ходят слухи, будто артистка оказалась в клинике в предынсультном состоянии. О певице высказалась ее приятельница, певица Афина Делиониди. "Меня испугало сообщение о состоянии Танюши", – призналась исполнительница.

Она отметила, что с Татьяной Булановой дружит почти 15 лет. "Никакой звездности у нее нет. Казалось бы, при том, что она настоящая звезда, могла бы иногда позволить себе капризы. Но нет, Танюша – звезда в самом хорошем смысле этого слова. И совершенно не похожая на других", – отметила Делиониди.

Афина рассказала, что, когда узнала о попадании подруги в больницу, немедленно написала ей сообщение, но та не ответила. Однако потом Татьяна Буланова все же отреагировала. "Только сейчас я получила от нее весточку: "Не беспокойся. Все будет хорошо", – цитирует Афину "Собеседник".

Ранее "Дни.ру" связались с директором Татьяны Булановой Константином Сергеевым. Он опроверг информацию о том, что у 51-летней артистки случился инсульт. "Многие Таню уже похоронили. И я, и она в ужасе от истерии, которая началась", – пожаловался он.

Директор певицы объяснил, что она сама обратилась к медикам, потому что у нее давно немела рука. Там врачи предложили ей остаться в стационаре на несколько дней. "Она говорит, улыбается, у нее не отнялась речь, руки и ноги работают", – заверил директор Татьяны Булановой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте