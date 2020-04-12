Выяснились подробности госпитализации Татьяны Булановой

12.04.2020 | 01:17

Вчера вечером, 11 апреля, появилась информация, что известная певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, у артистки возникли проблемы с сердцем или инсульт. Буланова успокоила своих поклонников.

Она стала чувствовать себя лучше. Об этом артистка заявила в смс-переписке с телеканалом "360".

"Уже хорошо", — ответила Буланова на вопрос о своем состоянии. Хотя по словам певицы, она все еще продолжает находиться в реанимации.

А вот концертный директор артистки отказался комментировать сообщения о ее госпитализации.