Выяснились подробности госпитализации Татьяны Булановой

Вчера вечером, 11 апреля, появилась информация, что известная певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, у артистки возникли проблемы с сердцем или инсульт. Буланова успокоила своих поклонников.
Она стала чувствовать себя лучше. Об этом артистка заявила в смс-переписке с телеканалом "360".
"Уже хорошо", — ответила Буланова на вопрос о своем состоянии. Хотя по словам певицы, она все еще продолжает находиться в реанимации.
А вот концертный директор артистки отказался комментировать сообщения о ее госпитализации.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.