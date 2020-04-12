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Валерия выступила с «криком души» в связи с коронавирусом

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Валерия призвала людей не ходить на работу и оставаться дома в период пандемии. Она рассказала, что во время одного из онлайн-концертов услышала буквально “крик души” врачей.

Сейчас певица Валерия заперлась в своем доме вместе с супругом на самоизоляции. Чтобы не потерять форму она регулярно занимается спортом и проводит мини-концерты онлайн в домашних условиях.

Недавно на своей странице в Instagram певица заявила, что во время выступления обратила внимание на “крик души” одного из врачей в комментариях.

“Пожалуйста, умоляем, оставайтесь дома, чтобы мы могли быстрее вернуться в свои семьи, к своим близким, любимым людям”, – цитирует его обращение певица.

Она отметила, что пребывание дома в период карантина нельзя сравнить с работой, которую выполняют медики в этот сложный момент. Артистка считает, что самоизоляция – это самый большой вклад, который люди могут внести, чтобы помочь врачам наконец вернуться к родным.

“Перестаньте ходить в гости, гулять по городу – это будет ваш огромный вклад в дело борьбы с распространением COVID-19”, – пишет певица.

Многие поклонники поддержали Валерию в ее высказывании и призыве оставаться дома в период распространения коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Все эти певуньи спят и видят, когда опять концерты и корпоративы.

Пусть она в однушке за мкадом закроется, а не в доме, на который напела

Гость||

клоуны сука призывают....да соси ты лысаю залупу...даже если сдохните на пару с подпивалой ..народу пох..пивуньи.

Имя: Гость
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