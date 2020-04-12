Собянин рассказал о состоянии госпитализированной Бабкиной

12.04.2020 | 10:39

Спустя почти две недели после госпитализации появились острожные прогнозы о положительной динамике в течении болезни Бабкиной.

1 апреля народная артистка РСФСР Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована в Москве. Первоначально прошла информация, что у певицы воспаления легких и коронавирус.

В частной клинике, где оказалась Бабкина, артистку погрузили в состояние медикаментозной комы. Это решение было принято врачами на фоне развивающейся у артистки двухсторонней пневмонии.

У Бабкиной были взяты анализы на коронавирус. Два теста на COVID-19 показали отрицательный результат, а родственники сообщили, что она не контактировала с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Однако медики решили подключить Бабкину к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты предполагали, что, несмотря на отрицательные результаты тестов, картина течения болезни у народной артистки похожа на типичную для коронавируса. Врачи допускали вариант, что вирус мог мутировать.

8 апреля в СМИ прошла информация, что состояние народной артистки стабильное и не ухудшается. Об этом журналистам сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Сегодня, 12 апреля, изданию «РИА Новости» состояние Надежды Бабкиной прокомментировал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. Он рассказал, что у народной артистки наблюдается положительная динамика. «Дай бог, все будет хорошо», — добавил Собянин.