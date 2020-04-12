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«Она, конечно, очень слабенькая»: Надежда Бабкина пришла в сознание

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О состоянии здоровья Надежды Бабкиной появляются противоречивые данные. Большинство из них неутешительные, но есть и обнадеживающая информация.

Общественность пристально следит за процессом лечения певицы Надежды Бабкиной. Напряженная ситуация в мире заставляет поклонников знаменитости переживать происходящее с кумиром еще острее. Любая информация о состоянии звезды сейчас на вес золота.

Приятельница Бабкиной Маргарита Королева сообщила представителям СМИ, что артистку вывели из комы. При этом, по словам Королевой, Надежда Георгиевна все еще слаба.

В целом Бабкина идет на поправку, в ее лечении прослеживается положительная динамика, утверждает подруга звезды. Кроме того, Королева призвала поклонников поддержать певицу положительной энергией.

Стоит отметить, что официальный представитель Бабкиной не подтвердил информацию о том, что артистка пришла в сознание. Он назвал появившиеся данные фейком.

Ранее о состоянии Бабкиной высказался исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин. Он надеется, что с вокалисткой все будет в порядке.

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Источник — dni.ru
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