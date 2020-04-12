Полезное

Не хватает: Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

Печать

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в передаче "Секрет на миллион" на НТВ рассказала о размере своей пенсии.

Супруга Бали Алибасова заявила, что ее пенсия составляет 55 000 рублей. «Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», — сообщила артистка.

По признанию актрисы, этих денег ей катастрофически не хватает. Дочери о ней практически забыли и никак не помогают, изредка заезжает лишь внук Макар, который несколько раз привозил свежие фрукты.

Ранее была озвучена информация о пенсии других известных артистов и певцов. Так по словам Гороха, концертного директора Бориса Моисеева, его подопечному также не хватает денег. «У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России».

Актер Александр Панкратов-Черный признался, что пенсии ему хватает только на еду

А вот народная артистка СССР Алиса Фрейндлих осталась довольна своей пенсией. «У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

На нашу пенсию в 10 тысяч ее бы посадить, точно с голоду умрет.

Гость||

Я смотрела передачу, где она сказала, что ей хватает и на дочерей она не обижается. Зачем так пишут незнаю.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте