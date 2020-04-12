Не хватает: Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

12.04.2020 | 14:15

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в передаче "Секрет на миллион" на НТВ рассказала о размере своей пенсии.

Супруга Бали Алибасова заявила, что ее пенсия составляет 55 000 рублей. «Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», — сообщила артистка.

По признанию актрисы, этих денег ей катастрофически не хватает. Дочери о ней практически забыли и никак не помогают, изредка заезжает лишь внук Макар, который несколько раз привозил свежие фрукты.

Ранее была озвучена информация о пенсии других известных артистов и певцов. Так по словам Гороха, концертного директора Бориса Моисеева, его подопечному также не хватает денег. «У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России».

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А вот народная артистка СССР Алиса Фрейндлих осталась довольна своей пенсией. «У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая».