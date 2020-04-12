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Фадеев отобрал псевдоним у Глюкозы и готовится представить новую певицу

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На прошлой неделе стало известно, что совместный проект Максима Фадеева и Натальи Ионовой-Чистяковой (известной под псевдонимом Глюкоза - прим. редакции) - студия "Глюкоза продакшен" объявлена банкротом.

После производства мультфильма "Савва. Сердце воина" стоимостью 1 миллиард рублей и оглушительного провала в российском прокате, собственникам пришлось переименовать проект в "Студия А".

Компания занялась производством клипов для певицы Глюкозы. Но дальше что-то пошло не так. Сначала Фадеев со скандалом расстался с певицей Наргиз, а 30 октября 2019 года с остальными артистами своего лейбла.

Музыкант заявил, что слишком разбаловал певиц. Почувствовав вкус славы и власть над сердцами поклонников, участницы группы Serebro "подняли восстание". Фадеев не смог простить девушкам такого, поэтому принял решение расстаться с ними, а сам решил взять творческую паузу.

Продюсер захотел отправиться в кругосветное путешествие. Основатель лейбла Malfa рассказал, что он и его новая команда артистов и менеджеров будут бороздить просторы нашей планеты 111 дней. Во время поездки музыкант планировал усиленно работать – создавать новые хиты.

А теперь Максим Фадеев забрал у Натальи Ионовой-Чистяковой раскрученный бренд. По словам продюсера, он решил представить публике другую Глюкозу. Фадеев заявил, что это будет совершенно новый человек и музыкальные композиции.

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