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Брежнева и Меладзе редко встречаются даже во время совместной самоизоляции

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Вера Брежнева, как и многие звезды, находится на вынужденном карантине. Она заявляет, что от этого их отношения с мужем стали только крепче.

Недавно певица вернулась из тура по США, после чего ей пришлось сразу отправиться на карантин. Она признается, в самом начале спокойная домашняя жизнь ее только радовала: наконец появилось время выспаться после долгих перелетов и частых концертов. Однако на второй неделе Вера Брежнева почувствовала, как впадает в депрессию.

"Мой организм просил выйти на улицу, я стала сходить с ума. Этот период был самым сложным, когда мне нужно было просто привыкнуть, что я все время в одном помещении", – приводит ее слова издание StarHit.

Сейчас артистка полностью приспособилась к условиям заточения. Брежнева занимается спортом, убирает, ведет прямые эфиры в соцсетях и готовит. По ее словам, даже в этот период она придерживается низкокалорийного питания.

Муж и дочь в этот момент занимаются своими делами. Певица рассказывает, что ее дочка много времени проводит за уроками, а муж сидит на втором этаже дома за работой. Все вместе они встречаются только во время обеда и испытывают ощущение, словно не виделись очень давно.

"Это мечта Константина – быть со мной 24/7. Чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив, и Сара счастлива... У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы – грузин и украинка. У нас страсть", – комментирует свое заточение артистка во время эфира YouTube-шоу "Люкс ФМ".

Вера Брежнева рассказала, что ее старшая дочь осталась в Америке – там она проходит обучение в университете и из-за ситуации с коронавирусом не смогла прилететь.

Ранее в СМИ ходили слухи, что Константин Меладзе увлекся другой участницей группы “ВИА Гра” Эрикой Герцег. Но 38-летняя Вера Брежнева не воспринимает это всерьез.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы – грузин и украинка.
Фильм такой был: Свинарка и пастух.

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