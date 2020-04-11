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Находится на самоизоляции: вскрылись новые детали болезни Корчевникова

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Помощница гендиректора канала "Спас" прокомментировала информацию о том, что у него найден коронавирус. В настоящее время Борис Корчевников находится на самоизоляции.

В Сети утверждалось, что известный телеведущий сдал тест на COVID-19 и получил положительный диагноз. Якобы 37-летний Борис Корчевников еще несколько дней назад жаловался на плохое самочувствие.

Поклонники обеспокоились о самочувствии звезды экрана. Однако представители шоумена поспешили их успокоить, опровергнув слухи о заражении ведущего коронавирусом. "С ним все в порядке", – цитирует помощницу Бориса Корчевникова Starhit.ru.

По ее словам, знаменитость работает дома, находясь на самоизоляции. Сам же ведущий программы "Судьба человека" на "России 1" домыслы о COVID-19 не комментировал.

Напомним, некоторое время назад в СМИ появлялась информация о том, что Борис Корчевников борется с онкологией. Летом прошлого года он сильно поправился. Как выяснилось, это произошло на фоне лечения. О своем диагнозе ведущий рассказывать не стал.

Отметим, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции опубликовал неутешительные данные. Количество инфицированных в нашей стране превысило 13 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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