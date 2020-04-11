Компанию Глюкозы и Максима Фадеева признали банкротом

11.04.2020 | 18:49

Компания под громким названием "Глюкоза продакшен" объявлена банкротом.

Она ответственна за появление на свет мультфильма "Савва. Сердце воина". Анимационный фильм провалился в прокате. История о 10-летнем мальчике, который живёт в маленькой лесной деревне, не заинтересовала отечественного зрителя.

При бюджете в почти один миллиард рублей, мультфильм не дотянул даже до отметки в три миллиона долларов. Эта же студия снимала все клипы Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы Глюкозы - прим. редакции).

После громкого провала, компания внезапно сменила название на "Студия-А". Переименование не спасло проект двух звезд отечественной эстрады от фиаско. Заявление о банкротстве студии уже находится в арбитражном суде.

Как сообщают СМИ, экс-партнёр подал иск о взыскании 26 миллионов рублей долга — с певицы и её мужа Александра Чистякова. Представитель артистки отказался прокомментировать ситуацию.