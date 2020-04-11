Голубкина оправдалась после слов о «вонючих бабках» в храме

11.04.2020 | 17:40

Мария Голубкина вызвала в соцсетях шквал негодования по поводу фразы о "вонючих бабках" в храмах. Она объяснила, что не имела в виду ничего плохого и попросила не относится к фразе серьезно.

Недавно актриса опубликовала ролик, в котором высказалась по поводу людей, которые приходят в храм молиться. Некоторые слова вызвали бурную реакцию среди поклонников, которые после раскритиковали ее за оскорбления.

"Вот воняют, нет бы, умывались бы, мылись, пахли чем-то, кроме щей... Пусть бабки воняют, будем молиться", – говорит актриса на видео.

После такого пристального внимания к словам, ей пришлось дать комментарий этому высказыванию. Мария заявляет, что она говорила не про запахи, но все подумали об этом и обиделись.

"Вот напишешь какое-нибудь слово, например, ж...па, и все почему– то на свой счет принимают. Почему так? Не знаю", – прокомментировала Голубкина сайту "Комсомольская правда".

Мария Голубкина рассказала, что не только это было не понято публикой. На своей странице в соцсетях она процитировала фрагмент из "Гамлета", который заканчивается фразой "В монастырь". Многие расценили это как намек и решили, что именно туда она планирует уйти в ближайшее время. Актриса объясняет, что попросту сама мечтает сыграть эту роль.

"В истории театра немало случаев, когда эту роль играла женщина. Сара Бернар, например. Я и подумала: почему бы и мне не сыграть?" – объясняет Мария Голубкина изданию.