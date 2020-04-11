Сетевое издание|18+|Суббота|11 апр 2020|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  82.37  |  $  75.24

Полезное

Елка готова усыновить малыша из детского дома

Печать

37-летняя певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, редко распространяется о личной жизни. На данный момент неизвестно, замужем ли артистка, так как официального заявления о разводе не было.

Исполнительница стала гостьей в эфире программы "Пятница с Региной", Во время беседы Елизавета рассказала о своем отношении к детям и желании их завести.

По словам Елки, она обожает малышей. "Я до такой степени инфантильна внутри, что мне классно, когда рядом есть ребенок", – заявила артистка.

Тем не менее, она не торопится рожать. Хотя мать Иванцив постоянно давит на дочь в этом вопросе. Но певица научилась игнорировать нападки родительницы. Елка уверена, что настанет момент, когда она осознанно придет к этому и будет точно готова. Но если к тому времени Елизавета уже не сможет родить, то она с готовностью возьмет малыша из детского дома.

Напомним, десять лет назад исполнительница вышла замуж за Сергея Астахова. Спустя некоторое время мужчина стал концертным директором супруги. Но в 2016 году Иванцив внезапно уволила избранника. Тогда появились слухи об их расставании, но сама артистка до сих пор не давала никаких комментариев на этот счет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте