Елка готова усыновить малыша из детского дома

11.04.2020 | 11:52

37-летняя певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, редко распространяется о личной жизни. На данный момент неизвестно, замужем ли артистка, так как официального заявления о разводе не было.

Исполнительница стала гостьей в эфире программы "Пятница с Региной", Во время беседы Елизавета рассказала о своем отношении к детям и желании их завести.

По словам Елки, она обожает малышей. "Я до такой степени инфантильна внутри, что мне классно, когда рядом есть ребенок", – заявила артистка.

Тем не менее, она не торопится рожать. Хотя мать Иванцив постоянно давит на дочь в этом вопросе. Но певица научилась игнорировать нападки родительницы. Елка уверена, что настанет момент, когда она осознанно придет к этому и будет точно готова. Но если к тому времени Елизавета уже не сможет родить, то она с готовностью возьмет малыша из детского дома.

Напомним, десять лет назад исполнительница вышла замуж за Сергея Астахова. Спустя некоторое время мужчина стал концертным директором супруги. Но в 2016 году Иванцив внезапно уволила избранника. Тогда появились слухи об их расставании, но сама артистка до сих пор не давала никаких комментариев на этот счет.