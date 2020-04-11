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Екатерина Гордон заговорила о теории мирового заговора и призвала спасти детей

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Телеведущая, журналистка и правозащитница Екатерина Гордон 10 апреля выступила с неожиданным заявлением. На своей странице в социальной сети Инстаграм она призвала желающих встать рядом с ней на баррикады в борьбе с мировым злом.

«Все меньше упырей крутит у виска, когда я говорю про Теорию Мирового Заговора. Я скажу больше, введу специально для вас новую терминологию «Практика Мирового Заговора». Миром правят элиты через Центральные банки и агентов, вживлённых на ключевые должности в политике и экономике. Смотрящих за Россией от «кланов» вы хорошо знаете, позже поговорим и о них... Долгое время мы были страной с иллюзорным суверенитетом, обслуживающей интересы этих «тайных», исключительно в силу неинформированности, сообществ» (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции), - обратилась к поклонникам Екатерина.

«С недавних пор у меня возникло ощущение, что Путин параллельно с Трампом решили вырваться из пут этих элит и проявить истинно лидерскую волю (это есть в 1 выпуске нового сезона «Президент Гордон» на YouTube). Расследования в Гааге с разговорами про “русский след”, “нефтяной коллапс”, “короновирусная паника” и многое другое... причины или следствия этого глобального демарша... По большому счёту это игры, до которых нам не дотянуться... Простым людям в обоих случаях не было бы легко... Но именно сегодня предположения стали истиной», - продолжила Гордон.

По мнению журналистки, нашу страну ждут тяжелые времена. Это связано с тем, что правительство выкупило Сбербанк у Центрбанка и попытается начать относительно независимое существование от большинства стран мира.

Гордон считает, что средний и малый бизнес в России вряд ли выдержит. По ее мнению предприниматели должны пересмотреть свой подход и срочно переориентироваться.

«Подробности «Практики мирового заговора» в моем telegram. Отчего я одна из первых публичных людей стала говорить об этом? Я считаю, что в условиях войны информирование и открытая борьба за права самых не защищённых... самых слабых... наших российских детей... и женщин - это то, что в наших руках. В условиях войны те, кто не на передовой, должны защищать тех, кто будет скорее всего... забыт», - закончила свою мысль Гордон.

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Гость||

Из-за самоизоляции очередной сеанс у личного психиатра пропустила? Курс лечения так резко прерывать нельзя!

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