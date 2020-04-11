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51-летняя Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

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Известная российская певица Татьяна Буланова вечером 11 апреля была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом изданию «Известия» сообщил собственный источник.

По информации журналистов, артистка находится в сознании. Сообщается, что медики зафиксировали у Булановой проблемы с сердцем.

В медучреждении специалисты проведут полное обследование женщины, тогда будет понятна основная причина, повлиявшая на резкое ухудшение ее состояния.

Татьяна Буланова родилась в Ленинграде 6 марта 1969 года. В конце 90-х певица обрела всероссийскую популярность. За хит "Ясный мой свет" Татьяна была удостоена множества наград. А в 2004 году получила звание заслуженной артистки России.

По сообщению портала «Рязань. Инфо», в начале этого года в ходе концерта «Легенды 80-х и 90-х» произошла драка во время выступления Булановой, куда она была приглашена в качестве специального гостя мероприятия

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