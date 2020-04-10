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Воссоединившиеся Нюша и Егор Крид дали откровенное интервью

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Когда-то певица Нюша и рэпер Егор Крид встречались, но потом разорвали отношения. Расстались они не очень красиво – Егор затаил обиду. Впрочем, недоразумения остались в прошлом.

Когда Нюша и Егор Крид встречались, артистка была на пике популярности. А вот ее возлюбленного мало кто знал, о славе он мог только мечтать. Общаясь с поклонниками по видеосвязи в соцсети, Егор признался, что ревновал Нюшу к успеху и популярности.

Певец не стал скрывать, что чувствовал себя очень неуверенным, особенно на фоне удачливой подружки. "Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо..." – сказал популярный рэпер.

Егор Крид подчеркнул, что они с Нюшей мало виделись. Артистка часто гастролировала, что не способствовало укреплению отношений. "Извини меня за всю эту ревность", – попросил прощения исполнитель.

Влюбленным не удалось сохранить отношения. Когда Нюша предложила Егору расстаться, для него это стало потрясением. Боль и обида вылились в песню "Берегу", которую он посвятил бывшей девушке. "После нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два. Сквозь слезы записывал эту песню", – вспомнил Крид.

Певец заверил, что тот роман был смыслом его жизни. Рэпер назвал это "больным опытом". Экс-влюбленные долго не общались. Егор не скрывал обиды на Нюшу. За годы, которые прошли с тех пор, певица успела выйти замуж и родить дочь Симбу, а рэпер побывал главным героем в шоу "Холостяк", поработал в лейбле Тимати и прославился.

Нюше и Егору все же удалось проработать обиды. Они возобновили общение и записали совместный трек Mr. & Mrs. Smith. Артистка была рада восстановить отношения с коллегой. "Все переживают разные ситуации, про них сложно забыть. Это делает нас только сильнее", – заключила Нюша.

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Источник — dni.ru
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