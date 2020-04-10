Волочкова готовит для свадьбы шикарное платье за 15 миллионов

10.04.2020 | 13:24

Анастасии Волочковой 44 года, но официально она замужем не была. Звезда решила закатить пир на весь мир и устроить такое торжество, чтобы все ахнули.

Балерина мечтает, чтобы в 2020 году в ее паспорте появился долгожданный штамп о регистрации брака. Имя возлюбленного Анастасия пока не разглашает – боится спугнуть счастье. Зато некоторые подробности будущего грандиозного торжества уже известны.

Например, свадебное платье бывшей приме-балерине Большого театра шьет звездный дизайнер Аника Керимова. Эскиз наряда модельер хранит в секрете, но уверяет: платье у Волочковой будет роскошным. По примерным подсчетам, оно обойдется в 15 миллионов рублей.

"На платье уйдет 20 килограммов кристаллов Сваровски, – открыла секрет Аника. – Оно будет из итальянского шелка с использованием французского кружева. Анастасия – роскошная женщина, поэтому наряд только подчеркнет ее природную красоту"

Над нарядом для Волочковой Керимова трудится дома – Дом моды пока закрыт. "Дизайнерам вообще непросто. Из-за карантина возникла проблема с поставкой тканей – таможня закрыта. К счастью, у нас большие запасы. Для платья Анастасии хватит", – подчеркнула Керимова.

Напомним, что на фиктивной свадьбе с Игорем Вдовиным звезда примерила пять нарядов. На сей раз у балерины будет семь платьев.

Портал prozvezd.info отмечает, что в свое время Аника Керимова шила подвенечный наряд для Лены Лениной. Сейчас дизайнер трудится над созданием свадебного платья для певицы Азизы.